Altri due arresti per spaccio di droga in Molise

ISERNIA. Ancora arresti per droga in Molise, in particolare a Venafro. Nella notte appena trascorsa è stato eseguito un blitz della Polizia di Stato. I particolari dell' operazione, che ha portato a due arresti e sequestri, verranno resi noti in una conferenza stampa alle 11.30 presso la Questura di Isernia.