Arresti e denunce: il sindaco Travaglini ringrazia l'operato dell'Arma

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Nicola Travaglini intende manifestare la più ferma condanna nei confronti degli autori di due reati che si sono consumati in paese la scorsa settimana, esprimendo allo stesso tempo la propria gratitudine e la riconoscenza dell'intera comunità nei confronti dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia, per la pronta reazione e la capacità investigativa che hanno portato in tempi rapidi ad arresti e denunce a piede libero nei confronti dei responsabili di queste deplorevoli condotte criminose.

"La scorsa settimana - ha dichiarato il primo cittadino Nicola Travaglini - si sono verificati in paese due episodi criminosi che hanno sicuramente turbato l'opinione pubblica, sia per la tipologia di reato che per le modalità di esecuzione.

Nel condannare fermamente tali gesti, intendo manifestare allo stesso tempo il mio più sentito ringraziamento al Comandante della Stazione di Montenero di Bisaccia, il Luogotenente Alfonso Grande, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Termoli, il Maggiore Fabio Ficuciello e a tutti i militari dell'Arma di Montenero di Bisaccia che ogni giorno presidiano il nostro territorio per garantire la sicurezza necessaria alla nostra civile convivenza; a loro va la riconoscenza dell'intera comunità montenerese per aver assicurato alla giustizia in tempi rapidissimi gli autori di tali reati.

Dopo le brillanti operazioni concluse in questi ultimi giorni e dopo quelle che ogni mese vengono portate positivamente a termine dall'Arma dei Carabinieri sul nostro territorio, posso affermare con certezza che Montenero di Bisaccia è un paese ben presidiato, dove delinquenti comuni o criminali organizzati non troveranno, mai, alcuno spazio. E mi fa piacere sottolineare che tale presidio di sicurezza sarà sicuramente rafforzato dalla futura entrata in funzione delle telecamere di videosorveglianza, che fungeranno da deterrente per delinquenti occasionali o abituali".