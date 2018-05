Fiaccolata e corteo di San Timoteo, cambia la viabilità

TERMOLI. In occasione delle festività religiose in onore del compatrono San Timoteo, il 10 e 11 maggio, ci saranno alcune modifiche alla viabilità. Nel dettaglio il giorno 10 maggio alle ore 21 ci sarà la fiaccolata che partirà alle ore 21 da Rio Vivo, sede ‘Baffo Nero’ e arriverà fino al ‘Bar Giorgione’. A partire dalle ore 21 quindi il traffico veicolare sarà sospeso fino al termine del passaggio della fiaccolata.

Venerdì 11 maggio alle ore 19 ci sarà la solenne processione, anche in questo caso sarà sospesa la circolazione veicolare nelle seguenti strade e fino al termine del passaggio del corteo religioso: partenza dalla chiesa di San Timoteo, corso Fratelli Brigida, via Roma, largo Castello, via Federico II di Svevia, vico IV Duomo, piazza Duomo Cattedrale, via Duomo, via Roma, Corso Nazionale,tratto corso Umberto I e tratto corso Fratelli Brigida, rientro chiesa San Timoteo.