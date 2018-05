Arriva la festa dell'Europa, in Molise si celebra nei centri diurni

TERMOLI. Il 9 maggio ricorre la Festa dell’Europa, evento istituzionale che si celebrerà in tutti gli stati e regioni dell’Unione Europea.

Nell’ambito delle attività di comunicazione e promozione del POR FESR-FSE Molise 2014-20, la Regione Molise ha inteso commemorare tale appuntamento organizzando un fitto calendario di incontri itineranti che a partire dal 9 maggio si articoleranno in vari appuntamenti per tutto il mese, rivolgendosi quest’anno alle fasce più deboli.

Infatti destinatari privilegiati e protagonisti dell’iniziativa saranno i Centri diurni per Disabili della Regione Molise che in varie tappe verranno coinvolti in attività di informazione sulle mission e funzioni dell’Unione Europea facendo ricorso a tecniche appropriate di comunicazione.

L’iniziativa si pone come il punto di inizio per includere concretamente i disabili nelle conoscenze e nelle attività inerenti l’Unione Europea e nel contempo avviare un dialogo più ampio da coltivare in un’ottica progettuale e di continuità finalizzata non solo a promuovere la conoscenza l’UE presso i diversi pubblici (anche intesi come potenziali destinatari degli interventi), ma, soprattutto, in un modo dedicatoper soggetti che, una volta fuori dal mondo della scuola, affronteranno oggettive difficoltà di integrazione.

Il tour partirà il giorno 9 maggio con il primo incontro presso il Centro Socio Educativo di Campobasso “Casa Nostra” per poi proseguire secondo un calendario programmato nei vari Centri della Regione.

Un momento di festa ed un’occasione per scoprire, giocando, i passi fondamentali che hanno portato alla costruzione dell’Unione Europea, per imparare ad essere cittadini oltre che Italiani anche di una grande Unione di Stati.

CENTRI SOCIO-EDUCATIVI

Casa Nostra - Campobasso 09/05/2018

ore 9.30 – 12.3015

Giorgio Palmieri - Campobasso 10/05/2018

ore 9.30 – 12.3014

Peter Pan – Campobasso 11/05/2018

ore 9.00 – 12.0020

Raggio di Luce - Trivento 14/05/2018

ore 15.30 – 18.3015

Il Melograno - Larino15/05/2018

Ora 15.30 – 18.30 15

CSE Santa Croce di Magliano 16/05/2018

Ore 15.00 – 18.00 9

CSE San Martino in Pensilis 17/05/2018

Ore 15.00 – 18.00 12

AFASEV - Isernia 21/05/2018

ore 9.30 – 12.3019

CSE – Bojano 22/05/2018/

ore 9.30 – 12.3013

San Damiano 1 e 2 – Termoli 24/05/2018

ore 9.30 – 12.3017+9

LAI Isernia 25/05/2018

Ore 9.30 – 12.3025