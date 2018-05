Mancata Bandiera Blu, giovedì la conferenza stampa del centrodestra

TERMOLI. Con particolare riferimento alla mancata assegnazione della bandiera blu al Comune di Termoli per l’anno 2018, si comunica che il giorno giovedì 10 maggio 2018 alle ore 10.00 in Piazza Vincenzo Bisceglie (scalette Porto di Termoli), si terrà una conferenza stampa inerente l’argomento in questione. La conferenza stampa sarà tenuta dal cons. comunale Antonio Basso Di Brino, Christian Zaami, Michele D’Auria e Anacleto Monti per “Lega Nord – Noi con Salvini”.