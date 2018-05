Urne e vacanze, Di Giacomo lancia una stilettata alla Biancofiore

TERMOLI. Botta e risposta a distanza e in modo indiretto tra l’onorevole Micaela Biancofiore, di recente venuta in Molise a sostenere Forza Italia alle ultime elezioni regionali, e l’ex senatore Ulisse Di Giacomo.

Nella trasmissione “L’Aria che tira” con Myrta Merlino, la Biancofiore ha sostenuto che la scelta di andare alle urne a luglio consegnerebbe il Sud al Movimento 5 Stelle.

Non la pensa così Di Giacomo: «Vede, onorevole Biancofiore, io non ho necessità di andare in vacanza perché vivo a Termoli, nel Sud, dove voi trentini venite in vacanza...»