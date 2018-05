Sistema informativo territoriale, corso di formazione al Cosib

TERMOLI. Corso di formazione sul Sit oggi pomeriggio, dalle 15 alle 18 nell'auditorium del Cosib a Termoli. Si tratta di una sessione organizzata dal Comune di Termoli che approfondisce le opportunità connesse al Sistema informativo territoriale.

Uno strumento strategico per supportare le politiche di sviluppo locale e migliorare la gestione del territorio, rendendo i dati disponibili in forma digitalizzata e aggiornati. Il Sistema utilizza diversi database contenenti sia le cartografie, rappresentative di tutte le entità territoriali (mappe catastali, Prg, piani attuativi), che dati alfanumerici provenienti da sistemi gestionali (anagrafe, tributi, commercio) per dar vita a una banca dati digitale integrata, contenente informazioni relative a singoli immobili, singoli cittadini e imprese.

La collaborazione tra comuni, liberi professionisti, imprese e cittadini permette la possibilità di disporre di documenti cartografici aggiornati per la conoscenza del territorio, utili per la progettazione di nuove politiche di fiscalità locale, di pianificazione territoriale e di piani di protezione civile intercomunali.

Il Sit è uno strumento indispensabile per amministratori e tecnici degli Enti Locali e dei professionisti per discutere della Proposta di Legge Regionale sul governo, la tutela e l’uso del territorio, come la nuova idea di pianificazione incide sulle singole realtà comunali e territoriali.