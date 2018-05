Fabrizio Santella nel direttivo nazionale del Siulp

CAMPOBASSO. E’ stato celebrato a Roma, gli scorsi 2, 3 e 4 maggio, l’ottavo congresso nazionale del Siulp, il sindacato di Polizia maggiormente rappresentativo.

Al termine dei lavori sono stati eletti i nuovi componenti degli organismi statutari nazionali, che hanno visto riconfermato alla guida del sindacato il Segretario Generale Felice Romano.

Nell’occasione Fabrizio Santella, Segretario Generale Provinciale di Campobasso, è entrato a far parte del Direttivo Nazionale del Siulp.

“Sono onorato di questo nuovo ed importante ruolo affidatomi. Sono contento di poter portare nelle fasi decisionali della politica sindacale di categoria anche la voce della nostra provincia.”

Il congresso ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, il quale ha garantito anche il suo personale impegno per sollecitare assunzioni straordinarie di personale tali da consentire in tempo utile il reintegro delle decine di migliaia di poliziotti che andranno in pensione nei prossimi anni.

Infine il Ministro dell’Interno Marco Minniti, nel corso del suo intervento, ha elogiato le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il loro “incessante impegno che ha garantito quella sicurezza che è il prerequisito per qualunque ipotesi di sviluppo del Paese”.