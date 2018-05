Cambio della guardia alla stazione dell'Arma di Rotello

ROTELLO. Il 30 aprile scorso il maresciallo maggiore Mario Miale di 48 anni, originario di San Severo, ha ufficialmente assunto il Comando titolare della Stazione Carabinieri di Rotello, sostituendo il parigrado Luigi Rainò, trasferito per incarichi operativi presso la Compagnia di Termoli.

Il maresciallo Miale proviene della Compagnia di Termoli ove, negli ultimi 14 anni, ha prestato servizio presso il Nucleo Operativo.

Nell’ambito di tale incarico si è distinto per l’impegno profuso nel portare a termine operazioni, in particolare nella lotta alla droga, e ai reati “cosiddetti” predatori quali furti e rapine, per ultimo, ha ricevuto l’apprezzamento del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” generale di Brigata Michele Sirimarco per l’arresto dell’autore di una rapina ai danni di un centro scommesse.

In passato ha anche prestato servizio alla compagnia Carabinieri di Paterno (CT), area geografica ad altissimo indice di criminalità e in vari altri reparti dell’Arma.

In Molise dal settembre 1999, ha partecipato alle operazioni di soccorso ed assistenza alle popolazioni in occasione del terremoto dell’ottobre 2002 ricevendo, per l’impegno profuso, la “medaglia commemorativa” e l’attestato “di pubblica benemerenza” dal Capo Dipartimento della Protezione Civile.