Nuova prova di evacuazione alla scuola Campolieti

TERMOLI. A Termoli, alle 9:15 esatte del 10 maggio 2018, presso la Scuola Primaria Paritaria Campolieti (Corso Nazionale, 78), il suono prolungato della campanella ha dato avvio alla seconda prova di evacuazione annuale. In un lasso di tempo minimo, gli alunni ed il personale docente e non docente, consapevoli dei comportamenti e delle azioni più adeguate da effettuare, evacuano l’intero edificio. Non è la prima volta che il Corso Nazionale di Termoli si ritrova improvvisamente ad essere occupato da più di cento bambini.

Ogni anno la Campolieti rinnova l’impegno di tutelare la sicurezza degli alunni, da sempre, tra i suoi obiettivi principali. La simulazione è riuscita alla perfezione e tutto il personale si ritiene soddisfatto. Le operazioni sono state coordinate e monitorate, anche in questa occasione, dal team dello studio Consa Sicurezza Amica con la presenza e la direzione del Dott. Lorenzo Torosantucci, esperto formatore e responsabile per la sicurezza della Scuola.