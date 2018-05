Venafro - Un toro è rimasto intrappolato in un pozzo a Ceppagna, frazione di Venafro. Mentre era al pascolo, in un prato, con la mandria - circa 150 capi - l'animale è precipitato nell'apertura scavata a mano del diametro di 4 metri, per una profondità di quasi 5.

Sul posto, chiamati dal proprietario, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale di Contrada Rio e i colleghi del Distaccamento volontario di Venafro, che hanno lavorato con l'ausilio dell'aps e della campagnola. Un intervento delicato questo, che è durato circa 10 ore. Ad assistere anche il veterinario della Asrem.

Per mettere in salvo il bovino, ormai allo stremo, è dovuto arrivare un elicottero dal comando Vigili del Fuoco di Pescara. L'animale è stato prima sedato dal medico dell'azienda sanitaria, con l'uso di un fucile, poi imbarcato dai vigili del fuoco scesi nel pozzo. Operazione questa resa complicata dal fango presente sul fondo. Il toro è stato sollevato in aria e riportato alla luce. Liberato, è stato restituito al legittimo proprietario: stordito dall'anestetico, ma in buone condizioni di salute.