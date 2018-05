Al via il mese della Danza Sportiva per gli atleti della Dancing Art Molise

Il mese di Maggio, il mese della Danza Sportiva per gli atleti della Dancing Art Molise. Un' agenda ricca di appuntamenti quella dei ballerini diretti e preparati dai maestri Luca Russo e Simona Trivisonno. Trenta giorni di fuoco, un fuoco caldo, ma non pericoloso, il fuoco della passione per uno sport sano, il fuoco del furore agonistico che mettono in pista i ballerini ogni volta che indossano abiti e scarpe da ballo.

Sono ben quattro gli appuntamenti agonistici che hanno affrontato o affronteranno gli atleti molisani in soli 27 giorni. Il mese è iniziato con la Dance Cup Molise, competizione nazionale di Danza Sportiva organizzata proprio dai maestri Luca e Simona e da tutta la Dancing Art Molise. L’organizzazione, un vero e proprio successo in termini di partecipazione e immagine per la nostra realtà regionale, ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti da tutto il Centro-sud Italia, tra cui anche 90 ballerini molisani iscritti proprio alla Dancing Art Molise.

Sono bastati appena due giorni per riprendersi dalla grandissima mole organizzativa, che già sono riprese le attività agonistiche, con sei coppie della scuola di danza campobassana che sono partite alla volta di Pescara per partecipare al Campionato Interregionale Fids di Danze Latino-americane . Anche in questa occasione gli atleti molisani si sono distinti ottenendo una strepitosa finale con ben quattro coppie: Michele Di Stasi e Celine Romano, sesti classificati nella categoria 19/34 anni, Francesco Tomasso e Manuela Moffa, sesti classificati nella 14/15 anni e Christian Lattanzio ed Elena Leccese, quinti classificati nella 16/18 anni. Settimo posto, ad un soffio dalla finale, per le coppie Michele Ciocca e Federica de Soccio ed Enzo Fornari e Mariachiara Saporito.

Il prossimo impegno sarà il Potenza Open, competizione nazionale Fids che si terrà a Potenza il 19 e 20 Maggio. Si tratterà dell’ultimo e importante test agonistico prima del gran finale di Maggio. Tre giorni dopo, e più precisamente il 23 Maggio, venti ballerini della Dancing Art Molise, convocati dalla FIDS e membri della nazionale italiana di Danza Sportiva, partiranno per Genova dove si terranno i Campionati del Mondo Latino Show e i Campionati Europei di Show Dance. Un appuntamento fondamentale, quattro giorni tutti dedicati alla danza vissuti in un’atmosfera internazionale. Sarà un’occasione di crescita e di confronto per i ballerini molisani, con un nutrito gruppo di atleti ormai abituati a palcoscenici internazionali e desiderosi di difendere i tanti titoli conquistati nelle passate stagioni e con un gruppo di ballerini agonistici, plurimedagliati ai Campionati Italiani, ma convocati per la prima volta dalla Fids e chiamati a vivere questa entusiasmante esperienza in ambito internazionale. Tra i convocati ci saranno anche i freschi finalisti dei Campionati Italiani Assoluti 2018, come Enzo Fornari e Mariachiara Saporito, primi convocati dalla Fids nel Duo Show Dance e Campioni Italiani Assoluti da ben due anni. Anche Nunzio Saporito ha ottenuto la sua seconda convocazione in due anni nel Solo Show Dance Maschile insieme proprio ad Enzo Fornari. Entrambi sono stati convocati grazie agli ottimi risultati ottenuti a Gennaio ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pescara durante i quali hanno conquistato rispettivamente un terzo e quarto posto.

I Campionati del Mondo di Genova saranno inoltre doppiamente importanti per il maestro della Dancing Art Molise, il quale, oltre a preparare i propri allievi insieme a Simona Trivisonno, sarà impegnato anche nel Mock Judging, l’ultima fase di un percorso di studi e formazione che lo porterà alla qualifica di giudice internazionale di danza sportiva.

Non resta dunque che complimentarsi con gli atleti della Dancing Art Molise e fare loro un grandissimo in bocca al lupo in vista dei prossimi impegni agonistici nazionali e internazionali.