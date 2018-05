Proclamati gli eletti in Consiglio regionale, gli auguri della Tartaglione

CAMPOBASSO. "Proclamati gli eletti in Consiglio regionale, un augurio speciale di buon lavoro alla delegazione azzurra composta per ora da Nicola Cavaliere, Armandino D'Egidio e Roberto Di Baggio, convinta che sapranno rappresentare nel migliore dei modi il partito e interpretare al meglio bisogni ed esigenze dell'elettorato. Forza Italia è la prima compagine della coalizione e avrà l'onore e l'onere di guidare il centrodestra in questa nuova e importante stagione politica, decisiva per il futuro della nostra Regione, e di sostenere con determinazione il Governatore Donato Toma."