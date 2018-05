"Non ti scordar di te", domenica l'evento socio-sanitario rivolto alle donne

TERMOLI. La O.D.V. Valtrigno Molise con il patrocinio gratuito del Comune di Termoli in occasione della Festa della Mamma e per la campagna "Prevenire è Meglio" organizza una manifestazione Socio /Sanitaria rivolta a tutte le donne e tutti i cittadini.

Il tutto avverrà domenica 13 maggio dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in Piazza Vittorio Veneto con l’evento "Non ti scordar di te". Durante la giornata verranno effettuati i seguenti esami del tutto gratuiti: Mineralometria ossea computerizzata (MOC), Ossimetria +Frequenza Cardiaca, Misurazione Pressione Sanguigna, Glicemia. Per informazioni tel.345 3218557 e-mail :pcvaltrignomolise@gmail .com.