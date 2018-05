Gli auguri di Costanzo Della Porta agli eletti delle nuova consiliatura regionale

CAMPOBASSO. "Con la proclamazione degli eletti finalmente si avvia la nuova consiliatura regionale.

Formulo i migliori auguri agli eletti che dovranno avere come unico obiettivo il benessere dei molisani e la tutela del nostro territorio, delle nostre tradizioni, delle nostre strutture ospedaliere e dei presidi di sicurezza e giustizia presenti in regione.

Un augurio particolare a Quintino Pallante, con lui la destra tornerà ad essere destra di governo in regione, dopo molti anni. La competenza e la passione politica di Quintino saranno un valore aggiunto per il centro destra molisano. Ora al lavoro per formare l'esecutivo nel rispetto di tutte le forze che hanno contribuito alla vittoria del 22 aprile, senza dimenticare però l'intesa raggiunta prima delle elezioni politiche che assegnava a Fratelli d'Italia un posto di rilievo nel prossimo governo regionale."

Costanzo Della Porta

Portavoce Provinciale Fratelli d'Italia CB