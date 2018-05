Sabato l'Open Day Nazionale della Fidapa

TERMOLI. Domani, sabato 12 maggio, dalle 17.00 alle 20.00 in piazza Monumento, la sezione Fidapa di Termoli sarà presente con un banchetto informativo in occasione dell'Open Day Nazionale della Fidapa. Al banchetto saranno date informazioni sulle diverse attività dell'associazione.

La sezione Fidapa di Termoli appartiene al distretto sud-est che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Dal 1986 in linea con le direttive nazionali ed internazionali svolge le seguenti attività: promuove azioni e iniziative per la valorizzazione della donna e dei suoi talenti, in ogni contesto, contribuendo a migliorare la percezione del suo valore.

- si impegna affinché le donne ottengano un più alto e adeguato riconoscimento delle proprie responsabilità nel lavoro, nelle professioni, nella famiglia e nella società;

- tratta tematiche delicate con uno sguardo attento alla città e al territorio;

- organizza eventi, convegni, studi, ricerche, dibattiti, incontri di sezione, relazioni e iniziative delle socie che ne rappresentano la linfa;

- partecipa agli eventi distrettuali, nazionali ed internazionali;

- opera in armonica collaborazione con le sezioni del Molise;

- pubblica la Rivista Meteora, periodico di cultura e informazione