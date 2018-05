Per lavori, senso unico alternato lungo la SS 647 “Fondo Valle del Biferno”

GUARDIALFIERA. Anas comunica che, per consentire i lavori urgenti di sistemazione di un giunto di dilatazione sul viadotto ‘Cascina’, sulla strada statale 647 “Fondo Valle Biferno” fino alle ore 8 di martedì 15 maggio sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 55,700, nel territorio comunale di Guardialfiera, in provincia di Campobasso.

Per effettuare la messa in sicurezza del tratto si è inoltre reso necessario chiudere al transito la rampa dello svincolo di Palata di ingresso sulla statale nella direzione Palata – Campobasso.

Durante la chiusura della rampa il traffico è deviato in loco sulla viabilità locale.

