“Il Maggio dei Libri Sangiacomese” propone Andrea Frediani

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Sabato 12 maggio ci sarà il secondo appuntamento de “Il Maggio dei Libri Sangiacomese”, quarta edizione organizzata dall’Associazione socio-culturale San Giacomo UnicaMente, che si svolgerà sul Belvedere del Colle (in caso di condizioni meteorologiche avverse l'evento si sposta nella sede dell'Associazione / ex sede Società Sportiva, nei pressi del Parco Comunale).

L’aperitivo letterario, previsto per le ore 18, avrà come ospite d’eccezione lo scrittore Andrea Frediani, per la prima volta in Molise a presentarci il suo ultimo romanzo storico “La Spia dei Borgia”, edito lo scorso 26 Aprile dalla Newton Compton.

Nato a Roma nel 1963, Andrea Frediani è consulente scientifico della rivista «Focus Wars» e ha collaborato con numerose riviste specializzate.

Con la Newton Compton ha pubblicato diversi saggi e romanzi storici.

Ha firmato la serie Gli invincibili, una quadrilogia dedicata ad Augusto e la serie Roma Caput Mundi, incentrata sulla controversa figura di Costantino.

Le sue opere sono state tradotte in sette lingue.

Hanno scritto dei romanzi di Andrea Frediani:

«Non si può fare a meno di appassionarsi alla narrazione di questo autore.»

Il Messaggero

«Grande conoscitore del quotidiano annidato nella storia, Frediani usa il particolare come un fregio arricchendo le vicende con precisione, dalle descrizioni degli abiti fino alle regole dei cerimoniali.»

Sette

«La sua scrittura ha l’andamento avvincente di una macchina da presa che inquadra l’angolatura giusta al momento giusto.»

Il Tempo

“La spia dei Borgia”, il nuovo romanzo che l’autore ci presenterà, parla di uno dei più celebri delitti irrisolti della storia: l’assassinio di Giovanni Borgia, insidia il papato di Alessandro VI Borgia al culmine del suo trionfo.

In una Roma rinascimentale dove la ricchezza delle espressioni artistiche va di pari passo con le lotte per il potere, la penna di Andrea Frediani rievoca uno dei più celebri cold case della storia.

Sito Andrea Frediani: www.andreafrediani. it