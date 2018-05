Buoni pasto al palo: «Esigiamo la fruibilità di un diritto contrattuale»

CAMPOBASSO. «Esigiamo la fruibilità di un diritto contrattuale».

Da tempo la Cisl Poste segnala i continui disservizi causati dalla mancata spendibilità dei ticket forniti dalla Società QuiGroup.

La vicenda ha assunto ormai dimensioni che vanno al di là del perimetro dei lavoratori di Poste, come si può chiaramente evincere dalla lettura di giornali e da specifici servizi televisivi che denunciano una situazione di grave inadempienza della Società QuiGroup.

«Le assicurazioni fornite da Poste Italiane al tavolo negoziale circa il ripristino della normale fruibilità dei buoni pasto a partire dallo scorso mese di marzo non si sono concretizzate. La situazione è divenuta insostenibile, non si può più sopportare oltre una situazione divenuta insostenibile per tutti i lavoratori che rappresentiamo, la Cisl Poste – afferma il Segretario Antonio D’Alessandro - chiede interventi netti, urgenti e risolutivi da parte di Poste Italiane nei confronti del fornitore in questione ed una salvaguardia del maturato economico individuale. Esigiamo – conclude Antonio D’Alessandro - di ripristinare la fruibilità di un diritto contrattuale e di evitare azioni legali, individuali e collettive, che non potrebbero che essere rivolte a Poste Italiane, unico interlocutore contrattuale dei lavoratori e di chi li rappresenta».