A Palata la vendita di Azalee per la ricerca sul cancro

PALATA. I ragazzi del Servizio Civile del Comune di Palata, Domenica 13 maggio 2018, saranno in Piazza San Rocco a partire dalle ore 9:00 per il sostegno dell'AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, attraverso la vendita delle Azalee in occasione della festa della mamma.