A Bonefro «Il re degli Ignoranti – Celentano Tribute Show»

BONEFRO. Bonefro, festa di San Nicola: oggi lo spettacolo con sosia di Celentano Maurizio Schweizer. Dopo il rinvio a causa del maltempo, tutto pronto in paese per condividere il programma ricreativo legato alla festa di San Nicola vescovo, patrono di Bonefro. Dalle 21.30, si svolgerà uno spettacolo con Maurizio Schweizer in 'Il re degli Ignoranti' – Celentano Tribute Show.

“La naturale somiglianza fisica e vocale di Maurizio Schweizer – si legge sul sito ufficiale - è la scintilla che accende lo spettacolo “Il Re degli Ignoranti”, divertimento ed emozioni si rincorrono tra le belle canzoni del Molleggiato, amatissime da un pubblico di tutte le età. Cantante professionista già da molti anni, Maurizio si trova perfettamente a suo agio nella vocalità di Adriano, senza forzature e con lo stesso accento naturale.

La voce certamente stupisce, ma i movimenti lasciano senza parole: il passo, la gestualità, i molleggi, il modo inconfondibile di ballare… e sempre con facilità e scioltezza”. Al termine dello show musicale ci saranno i fuochi pirotecnici. Il Comitato feste ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione degli eventi. Il programma religioso, coordinato dal parroco, don Renato Grecu, si è svolto regolarmente il giorno della festa: lo scorso 9 maggio.