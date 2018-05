Ultimo giorno per visitare al Castello Svevo la mostra su San Timoteo

TERMOLI. "Ravviva il dono di Dio che è in te". Ultimo giorno di apertura al Castello Svevo di Termoli per la mostra dedicata a San Timoteo. L'apertura libera, non riservata alle scolaresche, era stata limitata al giorno dell'inaugurazione, sabato scorso 5 maggio, e a questo weekend. Fino a mezzogiorno (dalle 10) al mattino e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 per chi non avesse ancora visitato l'allestimento medievale ispirato al discepolo di Paolo e compatrono di Termoli nel maniero federiciano di epoca normanna.