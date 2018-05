Incidente tra corso Umberto e via Fratelli Brigida, sul posto il 118

TERMOLI. Intorno alle 11, qualche minuto dopo, per la precisione, incidente stradale in pieno centro, su via Fratelli Brigida, all'incrocio con Corso Umberto.

Due le automobili rimaste coinvolte ed è stato necessario allertare il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, giunti sul posto assieme alle forze dell'ordine.

Due le persone medicate, una 56enne di Termoli, A. P. e un 30enne di Imperia, R. D. B.