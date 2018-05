Rapina la farmacia, malvivente armato fugge con l’incasso

CAMPOBASSO. Non è bastato l’impianto di videosorveglianza della zona e nemmeno la luce del giorno. Non c’è stato alcun deterrente per il malvivente che poco dopo le 16 di questo pomeriggio, armato di coltello e con un passamontagna a copertura del volto, ha fatto irruzione all’interno della farmacia di via Calabria.

L’uomo si è diretto subito verso la cassa, portando via i soldi, mentre la dottoressa in servizio era già fuggita, spaventata dall’improvvisa e brusca sortita del ladro, in cerca di aiuto.

Dopo aver arraffato i contanti, il furfante si è dileguato a bordo di un motorino: sulle sue tracce, ora, gli uomini della Squadra Mobile di Campobasso, già al lavoro sul caso per arrivare all’individuazione del criminale.

Da quanto trapelato, non è escluso che possa trattarsi di un tossicodipendente, in cerca disperata di danaro. Un’ipotesi suggerita anche dalle dinamiche del “colpo”, avvenuto si in un giorno di festa, ma in ogni caso in un quartiere piuttosto popolato e per altro all’altezza di uno snodo stradale molto battuto.

Una situazione simile a quella avvenuta ai danni dello sportello Aci di via Piave, lo scorso 19 aprile. Un modus operandi dunque ricorrente, con il blitz di malfattori armati e a volto coperto pronti a fare incetta di contanti.

La rapina di questo pomeriggio, peró, fa seguito anche a quella accaduta il 18 aprile in pieno centro cittadino, a via Mazzini: a pagar dazio, in quella circostanza, una nota orologeria del capoluogo.

Il “colpo” alla farmacia di via Cal non pare dunque un caso isolato, ma solo l’ultimo episodio di un trend ricorrente, specialmente nell’ultimo periodo. In queste ore, gli agenti della Polizia stanno intensificando le indagini, anche attraverso l’analisi delle testimonianze direte e delle immagini del sistema di videosorveglianza, nella speranza di reperire gli elementi utili a dare un volto e un nome al rapinatore.