Festa della mamma al centro sociale di via Cina a Termoli

TERMOLI. Una giornata speciale da condividere insieme a tanti amici per ricordare una persona speciale: la mamma. Una mamma presente, nella vita di ogni giorno, anche quando veglia dal Cielo. E una persona che non ti lascia mai e conosce, con un grande cuore, ogni momento della vita di un figlio. Un "grazie" a tutte le mamme in occasione della festa organizzata al Centro sociale di via Cina a Termoli.

In tanti hanno partecipato all'evento per consolidare il senso di questa grande famiglia che cresce ogni giorno di più, aperta a tanti nuovi amici. Presente, tra gli altri, anche l'assessore alle Politiche sociali, Maria Chimisso, che si è congratulata per la riuscita dell'evento. Il programma ha previsto un pranzo comunitario, musica e balli. Una giornata speciale e ricca di emozioni.