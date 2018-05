ROCCHETTA AL VOLTURNO. Si è svolta oggi a Rocchetta al Volturno un addestramento congiunto del Nucleo VF specializzato in Tecniche Speleo Alpino Fluviali e degli Istruttori VF in Tecniche di Primo Soccorso Sanitario. Scopo dell'esercitazione è testare le manovre di soccorso in ambiente particolarmente impervio. Le manovre hanno verificato la capacità del personale VVF, pur in condizioni eccezionali e senza l'ausilio di mezzi aerei, di trasportare in tempi brevi, nella cosiddetta "golden hour", un ferito da un ambiente di difficile accessibilità al ciglio stradale dove si ipotizza la consegna del ferito al personale sanitario del 118.