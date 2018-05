Dolci per passione, un corso molto speciale all'istituto alberghiero

TERMOLI. È in arrivo un interessante corso di pasticceria creativa a Termoli! L'Istituto Alberghiero, diretto dalla dirigente scolastica Maricetta Chimisso, in collaborazione con l' Associazione "Termoli...per i bambini" organizza per le mattine del 24 e 25 maggio prossimi un corso di pasticceria creativa di 10 ore, cui si aggiungerà un'ulteriore lezione di pasticceria tipica molisana a cura di docenti qualificati che insegnano o hanno insegnato in precedenza nell'istituto termolese.

Il corso è aperto a tutta la cittadinanza, e in particolare alle mamme associate di "Termoli.... per i bambini". Chiunque volesse informazioni aggiuntive in merito ad orari e costi può rivolgersi ai recapiti indicati nella locandina allegata. Per le iscrizioni gli interessati possono rivolgersi alla signora Ionica Ionita (presidentessa della suddetta associazione) al numeri 392.8227065 e alla dottoressa Erika Marinelli (vicaria) al numero 328.7631008.

Affrettatevi, le adesioni vanno raccolte entro il 18 maggio per permettere agli organizzatori di predisporre il tutto per il corso!