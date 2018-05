In Comune la presentazione del bando per l'assegnazione degli alloggi popolari

TERMOLI. Giovedì 17 maggio 2018 alle ore 10.30 nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, il vice sindaco Maria Chimisso e il dirigente del Settore Politiche Sociali dott. Marcello Vecchiarelli, presenteranno il “Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi ad essi assimilati, siti nel Comune di Termoli”.