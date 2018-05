Giornata mondiale delle api all’agrimercato di Campagna Amica

CAMPOBASSO. Smielatura in diretta, osservazione dell'arnia didattica, degustazione di mieli con pietanze e bevande a tema, laboratori sensoriali per grandi e piccini. Questo, e tanto altro ancora, è previsto per la “Giornata delle Api” che si terrà sabato 19 maggio all’agrimercato di Campagna Amica a Campobasso. Qui, in occasione della Giornata mondiale delle api, istituita dall’Onu, l’agrimercato di via Insorti d’Ungheria ha organizzato una giornata a tema i cui indiscussi protagonisti saranno proprio il miele e le api.

Il programma della giornata, che coinciderà con la consueta apertura del sabato dell’agrimercato, prevede, a partire dalle ore 9.30 e fino a sera, una serie di attività che si apriranno con i saluti del direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese.

Seguirà la presentazione dell’azienda apistica “Apinfiore”, la cui titolare, Giovanna Cuomo, terrà una dimostrazione pratica della smielatura ai bambini della scuola primaria “Nina Guerrizio” di Campobasso, con annessa osservazione dell’arnia didattica e la spiegazione del lavoro dell’apicoltore. Al termine della smielatura tutti i partecipanti potranno degustare l’ottimo prodotto.

Il pomeriggio, invece, a partire dalle ore 16,00, prenderanno il via i laboratori sensoriali per imparare a conoscere e gustare gli ottimi mieli molisani cui ci si potrà iscrivere anche prima dell’inizio degli stessi. In serata, infine, a partire dalle ore 18.00, tutti potranno gustare gli ottimi taglieri di formaggi conditi con miele accompagnati dall’originalissima birra artigianale al miele prodotta dal birrificio “Catrocca” di Cercemaggiore, presente anch’esso, come “Apinfiore” all’agrimercato.