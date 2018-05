Donazione degli organi e delle cellule, sabato il convegno del Lions Club Tifernus

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Tifernus organizza per sabato 19 nella sala conferenze delle chiesa di S. Francesco, a partire dalla ore 16 una conferenza incentrata sul tema importante della donazione degli organi e delle cellule.

L'incontro sarà diretto dal dott. Bernardino Molinari, direttore f.f. U.C.O. Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale S. Timoteo di Termoli, che fungerà da moderatore degli interventi dei relatori: Mons. Gianfranco De Luca Vescovo Diocesi Termoli larino, dott. Giovanni Di Girolamo dirigente Anestesia e Rianimazione U.C.O. dell'ospedale S. Timoteo di Termoli, dott.ssa Maria Bianchi dirigente U.C.O. Ematologia dell'ospedale A. Gemelli di Roma, dott.ssa Luciana Teofili ricercatrice U.C.O. Ematologia dell'ospedale A. Gemelli di Roma, dott. Stefano Grassi chairman Comitato Medico - Cryosave (esperite group).

Tra gli scopi del convegno ampio l'interesse è quello di far conoscere e divulgare quanto si sta effettuando da alcuni anni presso i centri nascita del Molise, in relazione alle volontà delle coppie nel voler donare il cordone ombelicale al momento del parto per salvare altri bambini e il centro di Termoli è tra i più attivi per questa metodica.

Grande soddisfazione del presidente Mariangela Martella per l'importante argomento fortemente voluto dal Club termolese ed è per questo che ringrazia il socio dott. Molinari e tutti gli appartenenti al sodalizio.