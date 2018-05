Noi per Larino, si presenta la lista di Franco Rainone

LARINO. Seconda presentazione a Larino per le liste elettorali. Stasera, dalle 18, si terrà la presentazione della lista n° 1 Noi per Larino, candidato sindaco Franco Rainone, presso la sala Lariccia della biblioteca comunale. Per l'occasione sarà presentato brevemente il programma elettorale e saranno presentati i candidati della lista per elezioni del 10 giugno prossimo.