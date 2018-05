Sabato sera la finale regionale di Miss Mondo Molise

CAMPOBASSO. Si comunica che domani, sabato 19 maggio, alle ore 21, presso il ristorante La Rivera sito a Montefalcone nel Sannio, ci sarà la finale delle selezioni regionali di Miss Mondo Molise.

Miss World

Miss Mondo Molise è la selezione ufficializzata alla scelta della candidata regionale a Miss World.

Il Concorso si svolge in oltre 300 serate di selezione all' anno, interessando le piazze e i locali più rinomati d'Italia.

Il concorso di bellezza e talento è il più antico e prestigioso al Mondo, rappresentato da più di 140 Paesi e seguito da oltre due miliardi di persone.

Miss Mondo Molise, che sarà presentato da Angela Mattozzi e Daniele Leonardi direttamente da Radio Orizzonte Molise, diventa una vetrina per gli organizzatori, il Comune e i personaggi della comunità Molisana.

Sarà una magia arrivare tra le finaliste nazionali a Gallipoli e poi rappresentare l’Italia nel concorso Mondiale 2018.

Una giuria composta da autorità, operatori del settore e rappresentanti della moda italiana, si daranno appuntamento in Molise per la 68° edizione e sarà ospitata a Montefalcone nel Sannio presso il ristorante LA RIVERA, sabato 19 maggio 2018 per eleggere: Miss Vitality’s, Miss Gil Cagnè, Miss Caroli Hotel e Miss Web, la ragazza che avrà ricevuto più likes su facebook.

Il concorso è aperto a tutte le ragazze con età compresa tra i 16 e i 26 anni. L’iscrizione è gratuita e tutte le informazioni sono sul sito www.missmondo.it e sui social cercando: Miss mondo Molise 2018. Oltre alle Miss ci sarà un team di animazione e spettacolo, la “Tao Band” che accompagnerà tutto il tour Miss Mondo!

Altri ospiti di eccezione allieteranno la serata.