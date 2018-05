Sabato il primo incontro formativo al Centro di aiuto alla famiglia 'Amoris Laetitia'

TERMOLI. “Adolescenza una terra di mezzo: genitori e figli, una relazione da costruire” è il titolo dell'incontro formativo promosso dal Centro di aiuto alla famiglia 'Amoris Laetitia' della Diocesi di Termoli-Larino in programma sabato 19 maggio 2018 dalle 16 alle 19 al primo piano dell'ex seminario vescovile in piazza Sant'Antonio a Termoli. Inizia così una serie di appuntamenti mensili dedicati a temi utili alla famiglia che come centro si vogliono offrire.

L'incontro, aperto a tutti, sarà condotto da Ermanno D'Onofrio, psicologo psicoterapeuta, consulente coniugale e familiare e direttore della scuola di formazione Cispef di Frosinone.

Tra i temi che saranno trattati ci sono “le criticità dell'adolescenza, il genitore come primo educatore, l'importanza della relazione genitore-figli e le strategie educative”.

L'evento rientra nelle attività di formazione e promozione del Centro diocesano di aiuto alle famiglia, voluto dal vescovo, Gianfranco De Luca e diretto da don Gianfranco Lalli, che si propone di offrire una serie di servizi di ascolto, accompagnamento e intervento in vari settori. Sono diversi i gruppi di lavoro costituiti da professionisti ed esperti che hanno offerto la loro disponibilità per seguire, sempre con una impronta cristiana, coppie in difficoltà, famiglie disagiate, giovani e altre situazioni di emergenza relazionale.

Sono già numerose le richieste e le consulenze attivate nelle varie aree di intervento. L'incontro sarà quindi anche un'occasione per conoscere le attività del centro e richiedere informazioni.

Il Centro è aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì al primo piano dell'ex seminario in piazza Sant'Antonio a Termoli dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per informazioni: 3476334582 o scrivere una mail all'indirizzo info@centroaiutoallafamiglia.it o contattare il sito www.centroaiutoallafamiglia.it.