GUARDIALFIERA. Costituito a Guardialfiera l’associazione “Molisando, movimento per l’umanità e la cultura”, di cui referente Vincenzo di Sabato. «Maggio è come un calice che trabocca di nettare. E’ il mese che cosparge di colori e di profumi i nostri campi e il nostro vivere. E’ la pienezza della primavera – gorgheggia così di questi giorni mons. Bregantini – che rientusiasma di speranza e concretezza i progetti di bene». Anche i vegliardi, sicché, possono essere riconquistati dalla gioia.

E, per non cedere all’accidia ed alla freddezza, costoro hanno ideato e costituito, d’improvviso: “Molisando, movimento per l’umanità e la cultura”. Francesco D’Episcopo, Natalino Paone, Antonio Mucciaccio, Francesco Paolo Tanzj, Mario de Lisio, Antonio Vincelli, Pasquale di Lena, Rocco Cirino, Pina di Nardo, Maurizio Varriano, Antonietta Caruso e ancor tanti altri intellettuali e progressisti della cultura e della molisanità, hanno così riesumato Vincenzo di Sabato che, solo da qualche mese, aveva declinato il suo vincolo con il Centro Studi di Guardialfiera: la sua creatura! Questo organismo nuovo è incoraggiato dai sindaci di Atri, Matera, Eboli, San Giovanni Rotondo, Amatrice, Paestum: quelli, insomma, uniti a Guardialfiera dal “patto di Fratellanza tra i popoli”. Finalità del nuovo organismo potrebbe essere quasi un non far niente.

Ma potrebbe anche rappresentare una intrappolata nella tenerezza e un paradigma solido, che spinge a guardare sempre avanti, con coraggio e fiducia, allo stupore altrui. E’ un dissenso ad ogni tipo di decadenza morale e culturale che rischia, talvolta, di sbarrare nel Molise la dignità dell’uomo.