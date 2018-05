“Ottobre nei viavai”, sabato la presentazione del libro di Alessia Iuliano

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore”, la poetessa termolese Alessia Iuliano presenterà il libro “Ottobre nei viavai” (RPlibri) sabato 19 maggio alle ore 18,00 presso la Libreria Fahrenheit, in Via Cina 34. Luigi D’Alessio, nella sua postfazione al libro, scrive: "L’autrice esprime una evoluzione sorprendente da quella Negazione, verso una poetica tanto più misteriosa, quanto affascinata dal Mito […] Un mondo trasformato in appartenenza e scelta […]

Per capire che la e nuda è la migliore affermazione di una civiltà. La democrazia d’ amore che in una e trova congiunto l’io a te in un noi. Una e senza è: più forte e potente del verbo essere. Versi semplici, puliti, chiari col rigore della poesia in cui – come in poesia – non va spiegato tutto. Versi scritti dal condizionale di ognuno di noi […] Può anche essere necessario acting out, quello praticato in sofferenza, che l’autrice offre a chi sa fare del Mito una evocazione." Alessia Iuliano è nata a Termoli. Si occupa di poesia, musicoterapia, graphic e web design. Collabora con diverse riviste di settore come articolista e traduttrice.

Suoi testi poetici hanno ricevuto importanti Premi e riconoscimenti nazionali. È presente in numerose antologie e riviste online. Vincitrice del premio ‘Le stanze del tempo 2016’, ha pubblicato l’opera prima “Non negare nessuno”, CartaCanta Edizioni, nel 2016. Moderatore dell’incontro è Antonio Cappella, critico cinematografico termolese e autore, insieme a Maria Teresa Antonarelli, del libro “La veneziana plissè”.