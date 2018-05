‘Il giorno della giustizia’: a Campobasso il generale Mario Mori

CAMPOBASSO. Oggi, venerdì 18 maggio, presso la sala convegni dell'Hotel San Giorgio a Campobasso, l’Unione italiana forense terrà, a partire dalle 15.30, un convegno dal titolo "Il giorno della giustizia", la cui figura di spicco sarà il generale Mario Mori, recentemente condannato in primo grado a 12 anni di reclusione dalla Corte di Assise di Palermo, con la sentenza del processo "Trattativa Stato-Mafia", per minaccia a corpo politico dello Stato. Un verdetto che si tenterà di ribaltare in secondo grado, come ha dichiarato il legale di Mori.

Tra i relatori e gli organizzatori del convegno ci saranno l’avvocato Antonio Ferdinando De Simone, il presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Campobasso Demetrio Rivellino e a moderare i lavori, per l’Ordine italiano forense, l’avvocato termolese Roberto D’Aloisio.

Gli interventi previsti saranno:

-Giusto processo o processo giusto: avv. Antonio Ferdinando De Simone (Avvocato del Foro di Roma – Docente Universitario)

-La “strettoia” posta dalle riforme alla difesa: Demetrio Rivellino (Presidente Ordine Avvocati Campobasso – Componente OCF)

-Il processo come pena: avv. Mariano Prencipe (Iniziative Carceri CNF)

- Conclusioni: avv. Roberto Zazza (Comitato Scientifico - Direzione Nazionale UIF)