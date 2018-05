Gazebo Lega, ondata di sì al contratto di Governo

Isernia - "Oggi tantissima soddisfazione". Così Filomena Calenda, consigliera della Regione Molise, ha commentato l'affluenza dei cittadini al Gazebo informativo allestito, anche in città, dalla Lega di Salvini, per far votare e conoscere il contratto di Governo agli italiani.

"Finalmente anche il popolo si vede riconosciuto un diritto. Dopo il voto espresso nella cabina elettorale, in queste ore, viene a votare, perché i cittadini chiedono un Governo. E l'unica soluzione per non ritornare al voto è un accordo Salvini - 5 Stelle".

La Calenda non nega che il suo sogno nel cassetto è vedere Matteo Salvini premier. "Matteo Salvini ha i piedi per terra - ha detto - e sta cercando di dialogare con tutti". Gli elettori della Lega, a Isernia, stanno approvando il contratto di Governo.

"Devo dire la verità ho visto anche qualche no - ha ammesso la consigliera regionale - ma la stragrande maggioranza è per il sì, perché il contratto di Governo ha degli impegni che piacciono ai nostri elettori, quali l'abolizione della legge Fornero, la flat tax, maggiore autonomia degli enti regionali e soprattutto l'abolizione di tutti i vitalizi e sprechi. Per questo la gente è contenta".

La Calenda cita anche un cittadino, un poliziotto in pensione, che nel firmare le ha detto: "Ben venga il potenziamento delle forze dell'ordine nelle piazze, i poliziotti sono sempre troppo pochi. Temi cari - ha concluso - al nostro premier Matteo Salvini" .