In piazza per spiegare il Contratto di Governo a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. C'era anche il consigliere regionale termolese Valerio Fontana a San Martino in Pensilis per il banchetto informativo Movimento 5Stelle sui punti del "contratto di governo".

Dagli organizzatori la piacevole sorpresa che le persone si fermavano a chiedere spiegazioni. Come non succedeva da anni! Una presenza di mattina e di pomeriggio, in piazza dalle 16 alle 21.