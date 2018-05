Nuovo Consiglio comunale fissato per venerdì 25 maggio

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale Manuela Vigilante ha convocato la prossima seduta di assise civica per venerdì 25 maggio, alle ore 18.30, in prima convocazione in seduta Ordinaria, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione inventario dei beni dell'ente - aggiornamento

2. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. N. 267/2000.

3. Nuovo regolamento della toponomastica, integrazioni e modifiche.