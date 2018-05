Montenero di Bisaccia torna a tingersi di rosa

MONTENERO DI BISACCIA. Dopo aver ospitato con successo la nona tappa del 100° Giro d’Italia, Montenero di Bisaccia tornerà a tingersi di rosa.

Da venerdì primo giugno a domenica 3 giugno 2018, infatti, i ciclisti del Giro d'Italia Amatori si affronteranno su un percorso che si snoderà lungo le strade del territorio montenerese e della costa molisana.

L'evento, organizzato da Fabio Zappacenere e Marina Campi dell'Asd Giro d'Italia Amatori, sotto l'egida della Federazione Ciclistica italiana, il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e la collaborazione dell'associazione Montenero Bike, coinvolgerà moltissimi atleti amatoriali provenienti da tutta Italia che si misureranno lungo i percorsi delle tre tappe del Giro.

Il Giro d'Italia Amatori è un evento che si svolge ogni anno in una regione diversa e la società organizzatrice, grazie ai proventi delle iscrizioni al Giro, organizza ogni anno alcuni eventi riservati alle categorie giovanili; quest'anno si è svolto il Canapè Baby Challenge, che domenica 27 maggio vivrà la giornata finale nella campana Montesano sulla Marcellana.

Una festa dello sport, quella che avrà inizio la prossima settimana, che costituirà un sicuro volano per la promozione del territorio e che sarà utile a far conoscere le bellezze della nostra regione, di Montenero di Bisaccia e della costa molisana a tutti gli ospiti che arriveranno per la tre giorni dell'evento.

"Siamo molto felici di poter ospitare ancora una volta una manifestazione sportiva di così alto livello - dichiara il sindaco Nicola Travaglini - che porterà in Molise gli appassionati di ciclismo provenienti da tutta Italia. Sarà un onore poter accogliere la grande carovana rosa amatoriale e presentare al meglio le bellezze del nostro territorio, confidando come sempre nella grande ospitalità e nel calore della nostra gente, che accompagnerà i ciclisti e i loro sostenitori in questa tre giorni di festa rosa".

Venerdì 1 giugno i partecipanti si misureranno lungo un circuito che partirà dal Centro Commerciale Costa Verde e arriverà in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia; il giorno seguente, sabato 2 giugno, ci sarà la cronometro individuale, che partirà dalla zona del Ponte del Mergolo, con arrivo in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia; domenica 3 giugno ci sarà una gara in linea, con partenza dal Centro Commerciale Costa Verde e un percorso che lambirà la costa molisana, con arrivo in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia per l’epilogo del Giro d’Italia Amatori 2018.

Nei prossimi giorni saranno divulgati ulteriori dettagli della manifestazione.