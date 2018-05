ISOLE TREMITI. In seguito all’attività Staffetta di scrittura creativa e della legalità avviate durante l’anno scolastico con gli studenti del territorio nazionale dalla Bimed, l’arrivo alle Isole Tremiti di oltre 500 studenti per tappa.



Ogni anno, un autore scrive un incipit, dal quale partono le staffette. Seguono 10-12 capitoli scritti da rispettive classi a formare un unico libro con regolare codice Isbn e non commerciabile, poiché la Bimed è un associazione no profit. Gli studenti incontreranno gli scrittori e si avvicenderanno in laboratori.

Gli autori degli incipit delle staffette: Sara Magnoli, Marco Bertarini, Tiziano Riverso, Marco Tomatis,Fabio Mundatori, Enrico Remmert, Patrizia Angelozzi e molti altri, specializzati in diversi generi letterari, dalla poesia alla narrativa, dalla letteratura per ragazzi, ai gialli, fumetti, musica e arti.

La Bimed ha Patrocinio del Miur, Rai Scuola, Rai Cultura, Legambiente e moltissimi altri.

Isole Tremiti e ”Il Festival del Racconto Ambientale”:

Prima tappa – 14, 15, 16 maggio;

Seconda tappa – 17, 18, 19 maggio;

Terza tappa – 21, 22, 23 maggio; partenza ore 14 porto di Termoli

Quarta tappa – 4, 5, 6, giugno;

Quinta tappa – 7, 8, 9 giugno.