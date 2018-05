Palazzo D'Aimmo, Cesa: bene l'elezione di Micone a presidente

Roma. Oggi, nel giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale che vede il consigliere dell'Udc Salvatore Micone eletto alla presidenza del Consiglio regionale, riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa: <<Esprimo compiacimento e grande soddisfazione per l'elezione del nostro consigliere Salvatore Micone a Presidente del più alto organo legislativo della Regione Molise; è un momento di festa per tutta l'UDC Nazionale e a lui ci stringiamo tutti con un forte sentimento di vicinanza. Sono certo che Salvatore, coniugando la giusta dose di esperienza amministrativa alla giovane età e alle sue capacità relazionali, saprà ben guidare l'assemblea regionale volgendo in positivo il contributo sia della maggioranza che delle minoranze, favorendo quella necessaria sinergia tra Consiglio, Giunta e territorio garantendo, in questo modo, i risultati che i cittadini si attendono e che soprattutto meritano per guardare al futuro con dovuto ottimismo.>>