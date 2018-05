Patrizia Manzo e Nicola Cefaratti eletti vicepresidenti del Consiglio regionale

CAMPOBASSO. I lavori dell’assemblea regionale continuano. Altri nodi sono stati infatti sciolti questo pomeriggio. L’assise ha infatti scelto i due nuovi vicepresidenti del Consiglio: si tratta di Patrizia Manzo (MoVimento 5 Stelle) e di Nicola Cefaratti, che hanno incassato rispettivamente sei e undici preferenze.

Attesa, invece, per la nomina del quinto assessore: dopo l’affaire-Romagnuolo, che aveva ufficialmente chiesto al presidente Toma la presidenza del Consiglio, non è escluso che possa tornare in auge il nome di Mazzuto. Il nodo, comunque, verrà sciolto nelle prossime ore.