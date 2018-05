Notarangelo: comune di Larino al lavoro sul verde, ma i cittadini protestano

LARINO. «Comune al lavoro sul verde per gli ultimi dettagli prima della festa patronale». Lo afferma il sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo, che posta la foto dell'intervento di potatura sui lecci di Piazza Vittorio Emanuele. Ma questa pubblicazione Facebook ha suscitato alcune critiche tra i suoi cittadini. «Il paese dovrebbe essere ordinato e pulito tutto l'anno non solo con l'approssimarsi della festa patronale! Poi voglio ricordare per l'ennesima volta che ci sono strade semicentrali dove però i nostri carri non passeranno che necessitano di pulizia e se non intervenite tempestivamente anche di bonifica!», ha attaccato una residente. Poi c’è chi prende al balzo l’occasione sulla emergenza idrica. «Mi scusi sindaco, non voglio fare polemica, assolutamente, ma credo che in questo momento sia più importante garantire ai cittadini i servizi indispensabili come l’acqua potabile che al momento non viene erogata, o meglio, viene erogata acqua contaminata da escherichia coli. Voglio ricordare che l’acqua è un bene essenziale e indispensabile per la vita come l’aria. Sono giorni che la cittadinanza non ha acqua potabile per me questa cosa è inaccettabile e oltre il danno anche (mi permetta) la beffa di vedere queste foto!»