Ulisse Di Giacomo: «C'è bisogno di un Governo politico, lo guidino Salvini o Di Maio»

TERMOLI. Procedura tribolata per addivenire al nuovo Governo, pastoie che si prestano a varie critiche e interpretazioni, come quella dell'ex senatore Ulisse Di Giacomo.

«Volgendo lo sguardo ai precedenti governi e ad alcuni personaggi che indegnamente hanno retto importanti Ministeri, non si giustifica la guerra da molti dichiarata ad un governo che ancora non esiste e che comunque sarebbe espressione di una maggioranza votata dagli italiani.

Al di là delle amenità del Curriculum vitae di Conte, però, c’è da aggiungere che un governo “di rottura” che voglia rivedere i trattati europei facendo la voce grossa, cambiare radicalmente la politica economica e persino rivedere le alleanze in Europa deve essere politico, espressione di una maggioranza politica e guidato da un politico.

Salvini o Di Maio si assumano questa responsabilità in prima persona...