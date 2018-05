Oggi a Campobasso seminario sulla tutela e valorizzazione del paesaggio

CAMPOBASSO. seminario dal titolo La tutela e valorizzazione del paesaggio “in emergenza”, in programma oggi mercoledì 23 maggio 2018 nell'ambito del Master di II livello in Progettazione e promozione del paesaggio culturale, che vedrà anche la partecipazione di Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici.

Il seminario si terrà presso l' Aula Circolare Colozza (Dipartimento Giuridico) in Viale Manzoni a Campobasso, a partire dalle ore 16:00. In allegato il programma dell'incontro.