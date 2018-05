Premiazione: "Cittadinanza Bene Comune: il diritto di avere diritti"

Termoli. Presso la sala della Parrocchia del Sacro Cuore, il 25 maggio alle ore 10, si svolgerà la premiazione del concorso “Cittadinanza Bene Comune: il diritto di avere diritti” indetto dalla Fondazione “Lorenzo Milani” ONLUS per il corrente anno scolastico e rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di Termoli e del Basso Molise.

<<Continuando il lavoro di formazione iniziato l’anno scorso con il tema dell’accoglienza, e seguitando il lavoro cominciato cinque anni fa nelle scuole sui beni comuni, abbiamo voluto provare a far ragionare gli studenti su questo argomento così attuale e pressante, ma di cui pare non si voglia parlare più. Ci auguriamo di avere il vostro aiuto per accendere i riflettori su questa tematica, che ha suscitato entusiasmo e viva partecipazione tra i ragazzi>>.

Queste le parole del Presidente della Fondazione “Lorenzo Milani” ONLUS Termoli, Marcella Stumpo.