Strage di Capaci, il ricordo di Micaela Fanelli

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del Partito Democratico, nonché sindaco di Riccia, Micaela Fanelli, ha ricordato la figura di Giovanni Falcone, nel triste anniversario della sua scomparsa.

“Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è, allora, che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare” - scrive la Fanelli, citando proprio Falcone.

“A ventisei anni dalla strage di Capaci - conclude l’esponente Dem - resta, più attuale che mai, l'insegnamento di chi ha preferito offrire la propria vita alla libertà e allo Stato, piuttosto che piegare la testa e la schiena alle mafie.

Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo dimenticare Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro”.