Aperte le iscrizioni per diventare tecnici specializzati nelle macchine utensili

TERMOLI. Il settore dell’industria sta vivendo una stagione di ripresa piuttosto consistente anche nel nostro Paese, con ricadute occupazionali importanti e una richiesta di manodopera specializzata che non sempre riesce ad essere soddisfatta per mancanza di figure professionali adeguatamente formate. Questi effetti sono avvertiti significativamente anche nelle aree industriali di Campobasso, Termoli e del Vastese dove sei aziende che operano nel settore metalmeccanico avanzato e dell’automazione industriale hanno deciso di unire sinergie e risorse per progettare e finanziare una formazione specifica per addetti all’utilizzo di macchine utensili.

A partire dal prossimo mese di settembre sarà avviata la I edizione del corso per “Operatore di macchine utensili ad alto contenuto tecnologico” della durata di 600 ore e che prevede 250 ore di aula che si svolgeranno a Termoli presso il Centro di Formazione Professionale Scuola e Lavoro e 350 ore di stage presso le stesse aziende promotrici dell’iniziativa: • Emmepì S.r.l. di Termoli • La Meccanica Oriente di Campobasso • Delta Impianti Industriali Srl di Termoli • Teodoro Impianti S.r.l. di San Salvo • Gruppo Argirò S.r.l. di San Salvo • TCM S.r.l. di San Salvo Il corso è destinato a 15 candidati in possesso di una formazione tecnica (Diploma Industriale – area meccanica ed elettrotecnica, Diploma di Istituto Professionale e di Diploma di Istituto Nautico – indirizzo macchine).

Per divulgare l’iniziativa è in corso una campagna informativa da parte delle aziende le quali stanno incontrando i ragazzi delle classi V degli istituti tecnici di Campobasso, Casacalenda, Termoli e San Salvo. I candidati saranno selezionati mediante una prova scritta ed un colloquio motivazionale. Alle prove di selezione parteciperanno i referenti delle aziende partner. E’ possibile iscriversi entro il 20 agosto collegandosi al sito www.scuolaelavoro.info