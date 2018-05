Ancora risultati positivi per il Circolo Tennis di Colletorto guidato dal maestro, Marco Paradiso. Arrivano dal torneo nazionale Kinder di Termoli con la vittoria di Fernando Borrelli nella categoria Under 12 maschile. Grande affermazione del portacolori che ha sconfitto uno dei più bravi giocatori del vivaio abruzzese Michele Prisciantelli (anno 2006) con il punteggio di 6-1 6-1. «Una fantastica vittoria – spiega Paradiso - nonostante le difficoltà immense che ci sono a Colletorto nella struttura coperta: telone bucato (quando c'è pioggia non si può giocare), condensa e riscaldamenti che non funzionano (durante il periodo invernale è un'impresa giocare). Tutte queste difficoltà fortunatamente non rallentano il ritmo dei nostri atleti! Altre soddisfazioni provengono dal settore agonistico: la bravissima atleta Giusy Fantetti (anno 2008) ha figurato bene nelle due Macroaree del Centro-Sud Italia, a Foggia supera i primi turni fino agli ottavi di finale e a Vasto sconfitta sul filo del rasoio ai sedicesimi. Ha dimostrato con il suo tennis molto potente di dare fastidio a chiunque. Sono sicuro se riusciamo a lavorare con continuità (palazzetto permettendo) i risultati importanti saranno sempre più alla sua portata. Ancora, il favoloso ritorno di Denise Mucciaccio (anno 2005) dopo tanti mesi di stop non forzati! Al Torneo Kinder di Termoli passa agevolmente il primo turno mentre nella partita successiva viene sconfitta dalla testa di serie n°2 Papa Federica (class.4.1). Forza Denise la continuità e qualche sforzo in più ti porterà tanti risultati di altissimo livello. Nel settore non agonistico Fit Junior Program grande risultato di Mario Castelli (anno 2010) che si è classificato primo a livello regionale nella categoria Super Orange e quindi qualificandosi nella finale interregionale che si svolgerà a Castel di Sangro domenica 27 maggio! Facciamo un grande in bocca al lupo al nostro piccolo atleta di Casacalenda. Devo ringraziare tantissimo – conclude entusiasta Marco Paradiso - i miei campioni che sono capaci giorno dopo giorno di trasferirmi immense emozioni e tanta voglia di fare tennis! Siete fantastici!»